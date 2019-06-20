وفاة أمريكية في الكويت عقب 9 أيام من اعتناقها الإسلام (صورة)

فارقت مواطنة أمريكية مقيمة في الكويت الحياة عقب صراع مع مرض السرطان، بعد 9 أيام من اعتناقها الدين الإسلامي.

وكانت الأمريكية ساراند سيمونا بوست ذات الستين عامًا، أعلنت دخولها الإسلام في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، بعد أن سبقها زوجها جون لوريس بإعلان إسلامه في شهر شباط/ فبراير الماضي، وفقًا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية.

وكانت ساراند التي تعمل في قاعدة عريفجان مع الجيش الأمريكي حصلت على شهادة لجنة التعريف بالإسلام قبل تسعة أيام من وفاتها نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها جراء مرض السرطان.

وقام عدد من المسلمين بتشييع جثمان ساراند في مقبرة الصليبخات، لعدم وجود أي أقارب لها في الكويت سوى زوجها الذي تقدم بالشكر لجميع من واساه في وفاة زوجته.

وأوضح الزوج أنه ”رغب وزوجته بدخول الإسلام منذ عام 2012، لكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما“.