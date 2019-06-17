كيم كاردشيان تتلقى ”وعدًا“ من ترامب.. ما هو؟

كشفت نجمة الاستعراض الأمريكية كيم كاردشيان تلقيها وعدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد زيارتها الأخيرة إلى البيت الأبيض في نطاق حملتها الإنسانية لإطلاق السجناء.

ونقلت مجلة ”تي أم زيد“ الأمريكية أن الزيارة الأخيرة لكاردشيان للبيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، وهي الثانية خلال سنة، أسفرت عن رفع عدد السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم إلى 5 آلاف ممن سجنوا بسبب جرائم غير عنيفة.

وستكون الدفعة الأولى من هؤلاء السجناء المفرج عنهم بتاريخ 19 تموز/ يوليو، حيث سيتوجهون لإجراء مقابلات العمل.

وكانت كيم أبلغت البيت الأبيض أنها عقدت شراكة مع شركة ”ليفت“ العملاقة، ضمنت فيها إيجاد شغل للسجناء الخمسة آلاف الذين أخذت وعدًا بالعفو عنهم.