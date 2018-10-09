ماذا يفعل زوج كيم كاردشيان مع ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل؟

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن “أشخاص ذي صلة” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره (مستشاره) جاريد كوشنر سيلتقيان، يوم الخميس المقبل، الموسيقار كين ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

برنامج لقاء البيت الأبيض للفنان كين، الذي كان أبلى في الانحياز والترويج لترامب أثناء الانتخابات الرئاسية، يتضمن لقاء مع كوشنر، وبعد ذلك غداء مع ترامب.

وهذه لن تكون المرة الأولى التي يلتقي فيها كين مع ترامب، حيث سبق والتقاه في برج مانهاتن بعد فوزه في الانتخابات، قبل أن ينتقل للبيت الأبيض.

فرص عمل للمساجين

الهدف من اللقاء يندرج ضمن جهود كين للبحث عن فرص عمل للمساجين السابقين، ومحاولة إقناع ترامب بزيادة الوظائف التشغيلية في شيكاغو، حيث عاش كين ويخطط للعودة إليها.

وقالت نيويورك تايمز إن البيت الأبيض رفض تأكيد أو نفي خبر اللقاء الذي أيده كين ويست.

يشار إلى أن جاريد كوشنر يُعمّم الانطباعات بأنه يحمل رسالة البحث عن فرص عمل للسجناء السابقين، في نطاق رغبته بإحداث تطوير إنساني في القوانين الجزائية.

كيم كاردشيان كانت هناك أيضًا

هذا وكانت كيم كادرشيان ويست، التقت كوشنر والرئيس ترامب في نهايات شهر مايو الماضي، ضمن جهودها للإفراج عن سيدة أفريقية مُسنة، هي أليس جونسون، التي تمضي عقوبة سجن طويلة بجرم يتصل بالمخدرات.