الإيعاز بوقف بث ونشر مسلسل ”جن“ المثير للجدل في الأردن

أوعز مدعي عام عمان، الخمیس، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة، في مدیریة الأمن العام بالأردن، باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل ”جن“.

وذكرت صحيفة ”الغد“ المحلية، أن قرار المدعي العام، جاء لما یتضمنه المسلسل من ”مقاطع إباحیة مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب“.

وأثار المسلسل الذي أطلقته شبكة ”نتفلكس“ الخميس، جدلًا واسعًا في الأردن، بسبب مشاھد فیه اعتبرت من قبل ناشطین مجتمعیین ونواب ”خادشة للحیاء العام، وفیھا لقطات إباحیة، وألفاظ نابیة وسیئة لا تلیق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقالیده وتخالف التعالیم الشرعیة“.

وقالت مديرة الإعلام والثقافة في الهيئة الملكية للأفلام ندى دوماني، إن ”الهيئة غير مسؤولة عن نصوص ومضمون الأفلام التي تصور في الأردن“.

وأضافت دوماني إن ”الهيئة لم تطلع على سيناريو مسلسل جن وليس من صلاحياتها الاطلاع على السيناريو“، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة ”رؤيا“ الأردنية.

وبينت أن ”دور الهيئة يقتصر فقط على تقديم خدمات الإنتاج لصانعي الأفلام، لدعم السياحة، وتوفير فرص عمل“.