مشاهد ”خادشة“ في مسلسل عن ”الجن“ تثيرجدلًا بالأردن

بعد بضع ساعات من عرض الحلقة الأولى لمسلسل الفانتازيا العربي ”جن“، أثار انتقادات واسعةً، لاحتوائه على مشاهد وصفت بـ“الخادشة للحياء“.

ومسلسل الفانتازيا العربي ”جن“، هو أول منتج عربي لشركة نتفلكس العالمية، وجرى تصوير مشاهده في المملكة الأردنية، ويشارك فيه فنانون عرب صاعدون.

وأثارت أولى حلقات المسلسل جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي“تويتر“، بسبب الألفاظ والمشاهد ”الخاشدة للحياء“ التي احتواها المسلسل.

وقالت الناشطة علا عليوات في تغريدة لها: ”كتير بضحك كيف الناس بتدافع عن مسلسل أو فيلم إنه ”بمثل الواقع“ وهو في الحقيقة الهدف الأساسي ينجح تجاريًا ويعمل ضجة.. يخلف على تمثيلكو احنا بدون إشي الأهالي بخافوا يودوا اولادهم رحلات“.

بدوره ، علق الناشط مهند عبر ”تويتر“ قائلًا: ”أنا جد مش قادر استوعب إلي بسمعوا وبحضروا ، أول مرة احس (أشعر) لاحساس الأجانب بس يسمعوا مسبات (شتائم) +18 بلغتهم“.

وقالت ناشطة أردنية تدعى مرح قضاة في تغريدة لها: ”من أول5 دقائق وأنا مصدومة من اللي بحضره والله غير يصير مظاهرات“.

من جهته قال الناشط عبدالله عمر في تغريدة على“تويتر“: ”كنت بعطية صفر بس (لكن) عشان هالجني الطيب اللي بعرف يتكلم عربي ، رفعت التقييم“.

— Lamis abdullah (@lamees_abdulla) June 13, 2019