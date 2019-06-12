ضبط 8 شبكات تبيع معدات للغش خلال الامتحانات بتونس

أعلن حاتم بن سالم وزير التربية في تونس يوم الأربعاء، تفكيك وضبط 8 شبكات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال بيع تجهيزات تُستخدم للغش في امتحان البكالوريا (شهادة التعليم الثانوي).

وقال الوزير التونسي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في اليوم الأول لإجراء اختبارات الثانوية العامة، إن الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية تمكنت من ايقاف 3 أشخاص متورطين في عملية بيع تجهيزات ومعدات تستخدم للغش، فيما رفعت 3 قضايا متصلة بالمضبوطات.

وأكد ”بن سالم“ أنّ وزارته ”بالمرصاد لكل من يريد إرباك سير امتحان البكالوريا، لكنه قال: ”رغم اليقظة والاستعدادات الكبيرة هناك بعض النفوس الخبيثة والخونة وتجار التعليم الذين يحاولون إرباك الاختبارات الوطنية للبكالوريا وبالتالي المس بالأمن القومي التونسي“.

يُذكر أن وزارة التربية في تونس وضعت ترتيبات مشددة لضمان سلامة سير امتحانات ”الباكالوريا“، فيما أصدرت إجراءات جديدة تتمثّل في حرمان الطلاب الذين يحملون أي جهاز إلكتروني إلى مراكز الامتحان سواء أكان (هاتفًا جوالًا أم لوحة رقميّة أم حاسوبًا أم ساعة إلكترونية أم قلمًا إلكترونيًّا) ماعدا الآلة الحاسبة.

وتوعدت الوزارة بعقوبات قاسية، المتجاوزين، وصلت إلى حد حرمان المترشح من اجتياز امتحان ”البكالوريا“ لمدة 5 سنوات فضلًا عن الطرد النهائي من جميع المؤسسات التربوية العمومية.

وبدأت في تونس يوم الأربعاء اختبارات الحصول على شهادة التعليم الثانوي بمشاركة 131907 طلاب وطالبات موزعين على 6 اختصاصات بين أدبية وعلمية ورياضية.