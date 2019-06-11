افتتاح مهرجان السينما التونسية بمشاركة واسعة وعروض متنوعة (فيديو إرم)

افتتحت الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية، أعمالها بمشاركة واسعة، وعروض احتفالية متنوعة، نالت إعجاب جل الممثلين الذين حضروا إلى مدينة الثقافة بالعاصمة تونس، حيث تلتئم فعاليات المهرجان.

وعبر مدير مهرجان السينما، مختار العجيمي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، عن أمله في أن تتطور هذه التظاهرة السينمائية، وتشع على المستوى العربي، على غرار التظاهرات السينمائية الكبرى.

وأكد العجيمي، وجود 35 فيلمًا بين الروائي الطويل والقصير، والأفلام الوثائقية، يتنافسون على 20 جائزة.

وأشار إلى أن ما يميز هذا المهرجان عن غيره من المهرجانات الإفريقية والعربية هو الاحتفاء بجيل جديد من المبدعين والمخرجين الشبان، وصناع السينما في تونس.

بدوره، شدد الممثل السينمائي، غانم الزرلي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، على أهمية هذا المهرجان لكثرة الأفلام السينمائية التونسية وظهور جيل جديد من المخرجين والمبدعين الذين عملوا على إضفاء صورة جديدة للسينما التونسية.

وعبرت الممثلة التونسية القديرة، منجية الطبوبي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، عن سعادتها بهذه التظاهرة الثقافية، التي قالت إنها تعطي أهمية للإنتاج السينمائي المحلي، على غرار مصر وغيرها من الدول الأخرى، معبرة عن أملها بمواصلة هذا المهرجان خلال السنوات المقبلة بصفة دورية.

واعتبر مخرج أول فيلم رعب تونسي، عبدالحميد بوشناق،نجل الفنان التونسي، لطفي بوشناق، في لقاء لموقع ”إرم يوز“، أن هذا المهرجان يعد مناسبة لالتقاء صناع السينما في تونس بمختلف اختصاصاتهم، كما أنه فرصة لمتابعة مختلف الأعمال الفنية.

من جهته، قال الممثل التونسي، توفيق البحري، إن مثل هذه التظاهرات تجمع مختلف السينمائيين التونسيين الذين تعودوا الالتقاء في المهرجانات الدولية، على غرار مهرجان أيام قرطاج السينمائية.