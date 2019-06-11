الكويت تفرض غرامة على الكنيسة الكاثوليكية لعدم تشغيلها ”قساوسة“ مواطنين

فرضت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، غرامة بقيمة 100 دينار على تجديد إقامات رجال الدين والعاملين في الكنيسة الكاثوليكية، لعدم التزامها بتشغيل نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، رغم استحالة توافر رجال دين مسيحيين كويتيين للعمل في الكنيسة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أسيل المزيد، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، تعليقًا على فرض الغرامة، إن ”الهيئة تتولى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية“.

وأوضحت المزيد أن ”قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية تصدر مقسمة إلى جداول مبين بها نسبة العمالة الواجبة على كل نشاط دون أي استثناءات ويعقب صدور تلك القرارات قرار من المجلس بالجهات المستثناة، إذا كان لذلك مقتضى حتى تكون تلك القرارات مرنة وألا يتم التعديل المتعاقب عليها خشية نسيان نشاط أو أكثر في القرار الصادر بتحديد نسب العمالة الوطنية“.

وأضافت أن ”الهيئة ملتزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء على جميع المخاطبين بأحكامها إلا أن عدم تطبيق قرار النسب على بعض دور العبادة الأخرى قد يرجع إلى أن أعداد العمالة الوطنية فيها لا تصل إلى الحد الأدنى اللازم لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028/2014 المتعلق بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية حيث يطبق هذا القرار على الجهات التي يعمل بها 25 عاملًا فأكثر“.

وكانت صحيفة ”السياسة“ نقلت في وقت سابق عن مصدر مطلع في الكنيسة الكاثوليكية أن ”تطبيق الغرامة يخالف المنطق والأمر الواقع؛ لأن معظم الوظائف بالكنيسة هي لرجال الدين وموظفي الخدمات، ولا يوجد مواطنون يستطيعون شغلها، بل إن الكويت بأكملها لا يوجد بها سوى رجل دين كويتي واحد فقط“.

ووفقًا لإحصائيات محلية، تضم الكويت بين فئات مجتمعها مواطنين مسيحيين يبلغ عددهم قرابة 262 مواطنًا، يمثلون 12 عائلة كويتية مسيحية تتمتع بنفس حقوق المواطنين المسلمين، فيما يبلغ عدد المسيحيين من غير الكويتيين قرابة 500 ألف من جنسيات عربية وأجنبية.

ويوجد في الكويت 8 كنائس تمثل المذاهب المسيحية الأرثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانت، وغالبية مرتاديها من الوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، وتعد الكويت من الدول الخليجية التي يتمتع فيها المسيحيون المواطنون والأجانب بقدر من الحرية الدينية وخاصة على صعيد بناء الكنائس وممارسة الشعائر الدينية.