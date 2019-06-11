مصري بالكويت يتعرض للخطف والاعتداء بالسكاكين

تعرَّض وافدٌ مصري (36 عامًا) في دولة الكويت إلى الخطف والضرب بآلات حادة في منطقة خيطان من قبل 6 وافدين آخرين.

وتقدم الوافد ببلاغ للشرطة، التي فتحت تحقيقًا بدورها، إذ تعرف المجني عليه على 3 منهم بعد ضبط عدد من المتورطين، مؤكدًا أنه لا يعرف بقيتهم.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، قال المجني عليه إن الجناة أجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة غير محددة المبالغ ليضعوا فيها المبالغ التي يريدونها لاحقًا، مبينًا أنه تم استدراجه من قبل أحد الجناة بعد أن اتصل به هاتفيًّا وأبلغه بأنه سيقوم بمنحه 2000 دينار (6.600 دولار) كقرض حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية وسداد ديونه للآخرين.

وأقدم 4 أشخاص (من الجنسية المصرية أيضًا) على اختطاف المجني عليه، بعد تلقيه اتصالًا قبل يوم واحد من واقعة الاختطاف، إذ أبلغه أحدهم باعتزامه مساعدته في مشكلاته المالية، وأنه يعرف شخصًا سيمنحه مبلغ 2000 دينار.

وأضاف المجني عليه، أنه عند مغادرته منزله فوجئ بالشخص الذي حدَّثه هاتفيًّا ومعه 3 أشخاص تمكن من التعرف على أحدهم، وقد أجبروه على ركوب مركبتهم، وذهبوا به إلى ساحة ترابية عند أحد المساجد ليجد شخصين آخرين بانتظاره وبأيديهما آلات حادة، إذ قام الأشخاص الستة بالاعتداء عليه بالضرب وبالآلات الحادة وإجباره على تبصيم 4 إيصالات أمانة، دون أن يعطوه شيئًا، ثم تركوه ينزف ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.