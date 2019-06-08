بعد عقود من الانتظار .. المسلمون في أثينا سيتمكنون أخيرًا من الصلاة في مسجد‎

دون قبة ولا مئذنة وفي منطقة صناعية سابقة، يقع أول مسجد رسمي في أثينا ببنائه مستطيل الشكل، وعلى الرغم من أنه لا يشبه المساجد التقليدية من الخارج في شيء إلا أن مسلمي المدينة سيتمكنون أخيرًا من الصلاة في مكان رسمي بعد محاولات مضنية دامت عشرات السنين.

ولم تحتضن العاصمة اليونانية، مسجدًا رسميًا منذ ما يربو على 180 عامًا.

وقالت السلطات اليونانية، الجمعة، إن أثينا ستفتتح المسجد بحلول أيلول/ سبتمبر على الأرجح، بعد اكتمال أعمال البناء في المشروع الذي تكلف 850 ألف يورو (967 ألف دولار).

وعلى الرغم من وجود مساجد في أماكن أخرى من اليونان، إلا أن العاصمة لم يتم تشييد مسجد رسمي فيها منذ انتهاء الاحتلال العثماني في العام 1833 بينما تم استخدام بنايات المساجد القليلة التي تبقت من ذلك العهد في أغراض أخرى.

وتعود خطط إنشاء مسجد في أثينا، إلى العام 1890 من خلال إجراء برلماني لكن كل المساعي لم تسفر عن شيء بما في ذلك بناء مسجد كان مخططًا في 2004 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية.

وقال كوستاس كاورو أوغلو وزير التعليم اليوناني للصحفيين:“قريبًا ستقام أول صلوات جماعة مع إمام، ونأمل أن يحدث ذلك بحلول أيلول/ سبتمبر“.

واستغرقت مهمة الحصول على موافقة لبناء مسجد سنوات طوالًا، في ظل معاناة اليونان من أزمة مالية، ووجود أغلبية من الأرثوذكس، وصعود اليمين المتطرف المعارض للخطوة.

وأجبر ذلك المسلمين على أداء الصلاة في مواقع مؤقتة متفرقة في أنحاء المدينة تراوحت بين أقبية مزدحمة ومخازن مظلمة.

وتقول مجموعات إسلامية، إن أكثر من مئتي ألف مسلم من باكستان، وسوريا، وأفغانستان، وبنجلاديش، يعيشون في العاصمة أثينا.

وهناك مسلمون يونانيون أيضًا يشكلون نحو 2% من إجمالي عدد السكان، ويعيشون بالأساس شمال البلاد ولهم مساجدهم.