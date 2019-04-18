البرلمان اليوناني يقر مقترحًا يطالب ألمانيا بتعويضات حرب

صادق البرلمان اليوناني، الأربعاء، على مقترح يدعو لمطالبة ألمانيا بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال النازي للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.

وتم تمرير المقترح المذكور بأغلبية أصوات النواب، ما يعني أن الحكومة اليونانية ستتقدم بطلب رسمي إلى ألمانيا لمطالبتها بدفع تعوضيات عن الأضرار، وعمن فقدوا حياتهم خلال فترة الاحتلال.

ورُفض المقترح خلال التصويت الذي شهده البرلمان، من قبل نواب حزب ”الشفق الذهبي“ اليميني المتطرف.

وفي تصريحات له قبل التصويت، أكد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أن المطالبة بالتعويضات ”حق بلاده“، مشيرًا إلى أنه سيقدم مذكرة شفهية حول الموضوع لحكومة برلين.

ولفت إلى أنه ”لا يرى طلب اليونان لتعويضات، مسألة مساومة ضد القروض التي أخذتها بلاده من شركائها الأوروبيين خلال فترة الأزمة“، معتبرًا أن ”طلب تعويضات الحرب الألمانية، دين تاريخي وأخلاقي“.

وكانت لجنة خبراء شكلها البرلمان اليوناني قدرت قبل ثلاثة أعوام حجم التعويضات المطلوبة من ألمانيا بـ300 مليار يورو على الأقل، من بينها قروض إجبارية اضطرت اليونان لتقديمها لمصرف ”رايشسبنك“ الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى تعويضات عن جرائم حرب وخسائر ناجمة عن الحرب.

وبالنسبة لألمانيا فإن قضية التعوضيات منتهية منذ توقيع معاهدة 2+4 التي تعتبر أساسًا لإعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، والتي تنص على عدم وجود التزامات لألمانيا بتعويضات أخرى عن خسائر الحرب.

ويعتزم نواب البرلمان اليوناني تقديم توصيات للحكومة الحالية والحكومات المقبلة بشأن التصرف في هذه المطالبات، مثل اللجوء إلى محاكم أوروبية، وهو ما اقترحه أيضًا الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس مطلع هذا العام.