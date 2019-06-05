داعية سعودي يعايد جمهوره بأغنية لأم كلثوم مثيرًا جدلًا واسعًا

أثار الداعية السعودي المعروف أحمد الغامدي جدلًا واسعًا في عيد الفطر الحالي عندما عايد جمهوره بأغنية ”يا ليلة العيد أنستينا“ لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، إذ يعد من أبرز المعارضين لتحريم الموسيقى والغناء.

وكتب المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في معايدته التي نشرها على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد أنستينا) لأم كلثوم رحمها الله“.

تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (ياليلة العيد أنسيتينا) لأم كلثوم رحمها الله. https://t.co/TyiWCuxT8k — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 3, 2019

وأشعلت معايدة الغامدي الذي برز كداعية سعودي يتبنى آراء منفتحة حول الاختلاط بين الجنسين ويعارض التشدد في تقييد المجتمع، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينقسم مدونوها في المملكة تبعًا لانقسام رجال الدين حول بعض القضايا الدينية.

فبينما رد كثير من متابعي الغامدي على معايدته بعبارات التهنئة والمباركة بالعيد، انتقده آخرون بطرق متعددة بينها عرض نصوص دينية تدعم آراءهم المناهضة لآراء الداعية الغامدي، فيما لم يغب الشتم عن هذه الردود من قبل بعض المغردين.

في الصحيحين عن عائشة:أن النبي دخل عليه أبو بكر، وعنده جاريتان تغنيان فقال أبو بكر : أبمزمور الشيطان بين يدي رسول الله؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 3, 2019

تسلم ياشيخ احمد العيد فرحه وصوت ام كلثوم رحمها الله يزين الفرحه٠ — Abu muhammad (@Abu_Mohammed122) June 3, 2019

ويعرف الغامدي نفسه على حسابه في ”تويتر“ الذي يتابعه فيه نحو 50 ألف متابع بالقول: ”طالب علم وباحث مهتم بالعلم الشرعي ووسطية الإسلام وعدله ويسره وسماحته“، فيما يشكك منتقدوه بكفاءته العلمية ويقولون إنها لا تؤهله ليصدر آراء فقهية تخالف كثيرًا مما هو شائع أو متبع رسميًا في السعودية.

مصيبتنا في هذا الزمن ان من اراد الشهره عليه ان يطعن في دين الله ورسوله او ياتي بمنكر في العلن كي ينشهر (نسال الله السلامه والعفو والعافيه ) pic.twitter.com/VpjoFaOhyr — ryadh g (@Ralabdrahim) June 5, 2019

وبعكس ما هو شائع أو متبع في المملكة المحافظة، لا يرى الغامدي في الموسيقى حرامًا، ويقول إنه يتبنى بذلك رأيًا فقهيًا سبقه إليه غيره في قضية خلافية بين العلماء، وينطبق الأمر ذاته على آرائه في إباحة كشف وجه المرأة، والاختلاط في الأماكن العامة، وآراء أخرى تثير جميعها الجدل.

مو كل من ربي لحيه صار شيخ . اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه — Ali Maali (@alimaaliali) June 5, 2019

وتوقفت السعودية في السنوات الثلاث الماضية عن اتباع فتاوى تحريم الموسيقى والغناء، وسمحت بتنظيم الحفلات الفنية التي استقطب منظموها كبار فناني العالم وموسيقييه في إطار انفتاح واسع تشهده المملكة في مختلف المجالات.