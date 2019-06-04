بمناسبة عيد الفطر.. العاهل المغربي يعفو عن العشرات من معتقلي ”حراك الريف“

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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الثلاثاء، عفوًا ملكيًا عن 755 سجينًا من بينهم 60 من معتقلي ”حراك الريف“، وذلك بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به المغاربة اليوم الأربعاء. وذكر بيان لوزارة العدل المغربية، أنه اعتبارًا للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتا الحسيمة وجرادة، وتجسيدًا لما يخص به الملك…