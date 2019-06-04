أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الثلاثاء، عفوًا ملكيًا عن 755 سجينًا من بينهم 60 من معتقلي ”حراك الريف“، وذلك بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به المغاربة اليوم الأربعاء.
وذكر بيان لوزارة العدل المغربية، أنه اعتبارًا للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتا الحسيمة وجرادة، وتجسيدًا لما يخص به الملك رعاياه الأوفياء وفي كل المناسبات، فقد شمل بعفوه الملكي مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالًا جسيمة في هذه الأحداث، وعددهم 107 مستفيدين موزعين كالتالي:
العفو من العقوبة لفائدة: 60 نزيلًا مدانين في إطار أحداث الحسيمة (حراك الريف)، والعفو من العقوبة لفائدة: 47 نزيلًا مدانين في إطار أحداث جرادة،
وشمل العفو أيضًا 11 نزيلًا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج ”مصالحة“.
بمناسبة عيد الفطر.. العاهل المغربي يعفو عن العشرات من معتقلي ”حراك الريف“
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الثلاثاء، عفوًا ملكيًا عن 755 سجينًا من بينهم 60 من معتقلي ”حراك الريف“، وذلك بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به المغاربة اليوم الأربعاء.