سعودية تثير ضجة بنشر شروط عقد قرانها ”التعجيزية“

هاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة سعودية نشرت صورة لعقد قرانها من شاب، وكشفت خلالها الشروط التي تضمنها العقد وكانت في غاية التعقيد والتعجيز.

ونشرت السيدة صورة عقد الزواج، عبر صفحتها على ”تويتر“، فيما تضمن العقد ستة شروط من أبرزها تعويضها نصف مليون ريال حال الطلاق، إضافة لخادمة وألا يتزوج غيرها.

واعتبر المغردون في هجومهم على السيدة، أن تلك الشروط ستعطل مشروع الزواج، وتزيد من نسب العنوسة، وتخرجه من الهدف السامي إلى المادي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد تضمنت الشروط حسب بطاقة الفحص الطبي المنشورة، أن تحصل الزوجة على خادمة ومنزل مستقل في الرياض وألا يؤذيها بالقول أو الفعل وكذلك ألا يتزوج عليها.

يُضاف إلى هذا حصولها على تعويض بمقدار نصف مليون في حال حدث طلاق دون موافقتها، بجانب حصولها على حقوقها النظامية التي ينص عليها القانون.

وانقسم المغردون ما بين معارض لتلك الشروط ومؤيد لها؛ إذ يرى بعضهم أنها حق من حقوق الفتاة، في حين قال آخرون إنها شروط تعقيدية وإن الهدف المادي والشخصي طغى على الهدف السامي للزواج.

وتشير أرقام رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ عدد السعوديات العوانس بلغ نحو ”227.860“ أنثى سعودية تجاوزت عمر 32 سنة ولم يتزوجن.