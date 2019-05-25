”اليوغا المختلطة“ تقود 30 إيرانيًا إلى الاعتقال

==اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، 30 شخصًا من بينهم نساء بسبب القيام بممارسة رياضة ”اليوغا“ بشكل مختلط في أحد المنازل بشكل سري.

وقال ”مسعود سليماني“، المدعي العام ونائب رئيس محكمة الثورة في مدينة ”غلستان“ شمال إيران، إن ”قوات الشرطة تمكنت من التعرف على هؤلاء الأشخاص بعدما نشر مدرب رياضة اليوغا شريط فيديو على حسابه على الإنستغرام“.

وأوضح لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية أن ”المدرب لم يكن لديه ترخيص من السلطات لإقامة قاعة لتدريب اليوغا“.

ولم يقدم مسعود سليماني أي معلومات مفصلة حول سبب اعتقال الرياضيين، وقال:“كانوا يقومون بسلوك غير طبيعي خلال ممارسة رياضة اليوغا، إذ ”تم تقديم المعتقلين إلى السلطات القضائية“.

ولا يُسمح للنساء والرجال في إيران بممارسة الرياضة معًا، وفي العام 2017، منعت السلطات الإيرانية ممارسة رياضة ”اليوغا“ بسبب ما وصفته بأنها تشبه ”الرقص“، وذكرت أن ”التدريب المهزوز للجسم مع الحركات غير صحيح“.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تضافرت جهود الإيرانيين للقيام بممارسة ”اليوغا“، والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التجمعات التي يتم حفظها سرًا، غير مرحب بها.‎