البرلمان الإيراني يعتزم استجواب ظريف بشأن عشاء سري مع سيناتورة أمريكية

يعتزم البرلمان الإيراني استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على خلفية الكشف عن عقده اجتماعًا سريًا تخللته وجبة عشاء مع السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، في أبريل/نيسان الماضي في نيويورك.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمد حسين نقوي حسيني، اليوم السبت ”على وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن يشرح للبرلمان أسباب اللقاء مع السيناتورة الأمريكية ومحتوى الاجتماع“، مضيفًا ”الأمريكيون يعملون في الأشهر الأخيرة وفق سياسة العصا والجزرة، حيث تضع واشنطن الخطط للحرب وترسل قواتها لمواجهة إيران“.

وأضاف ”على ظريف أن يكشف عن الجهة التي خولته وسمحت له بالتواصل وعقد لقاء مع سيناتورة أمريكية، كما يجب عليه الإعلان عن محتوى المحادثات وإبلاغ السلطات والمسؤولين بها، وتسليط الضوء على نص المحادثات في البلاد“.

وتابع ”الأمريكيون يتطلعون إلى فتح الطريق لإجراء محادثات مع إيران“، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى بسياسة العصي والجزر، إلى إعادة المسؤولين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وهدفهم هو التحرك في نفس الاتجاه“.

وأردف ”في كلتا الحالتين، يكذب الأمريكيون لأنهم لا يجرؤون على القيام بعمل عسكري ضد طهران لأنهم يدركون جيدًا إمكاناتها وقدراتها وإمكاناتها في القطاع العسكري“.

وقال ”الأمريكيون لم يكونوا يحترمون القواعد الدولية، وقد أظهروا ذلك مرارًا وتكرارًا، وقد أظهروا بوضوح أنهم انتهكوا الاتفاق بسهولة“، معتبراً أن ”أسوأ قرار في الوضع الحالي هو أن تعيد إيران التفاوض مع الأمريكيين. ومسألة التفاوض مع الأمريكيين خاطئة تمامًا“.

ويوم الخميس الماضي، كشفت السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن.

وقالت فاينشتاين في بيان صحفي لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن ”الاجتماع غير المعلن بين السيناتورة الديمقراطية وظريف تخللته وجبة عشاء“.

ولم تذكر فاينشتاين مزيدًا عن اجتماعها مع ظريف، لكنها قالت إن الاجتماع ”تم تنسيقه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية“.

وجرى الاجتماع خلال زيارة ظريف لنيويورك في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، إن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.

وقال روانجي ”عقد الاجتماع وفقًا للإجراء السابق الذي أجريناه مع أعضاء الكونغرس“، مضيفًا ”تحدثنا بالفعل مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهذه خطوة عادية“.