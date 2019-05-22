وفاة ملك ماليزيا الأسبق السلطان أحمد شاه‎ عن 88 عامًا

توفي ملك ماليزيا الأسبق، السلطان أحمد شاه اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقال وان روسدي وان إسماعيل، رئيس ولاية بهانج، في بيان، إن ”الملك الأسبق السلطان أحمد شاه، والد الملك الحالي، السلطان عبد الله أحمد شاه توفي في المستشفى صباح اليوم“.

وأعربت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، عن تعازيها في وفاة الملك السابق، عبر حسابها في موقع ”تويتر“.

ولد أحمد شاه عام 1930، وتولى عرش ولاية بهانج نيابة عن أبيه السلطان أبو بكر، سنة 1974.

وأصبح أحمد عام 1979 ملكًا لماليزيا، واستمر حكمه حتى 1984.

ووفق نظام الملكية الدستورية في ماليزيا، يتولى الملك أحد سلاطين الولايات التسع بالتناوب كل 5 سنوات.

يشار أنه في يناير / كانون الثاني الماضي، اختار أعضاء الأسر الملكية الماليزية السلطان عبد الله أحمد شاه، ملكًا جديدًا لماليزيا بعد تنازل سلفه المفاجئ محمد الخامس عن العرش.