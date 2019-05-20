محكمة تونسية تؤيد مواصلة نشاط جمعية مدافعة عن المثليين

قرّرت محكمة الاستئناف التونسية، اليوم الإثنين، عدم إيقاف نشاط جمعية ”شمس“ المدافعة عن حقوق المثليين، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة ضد الجمعية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع قضية استعجالية ضدّ رئاسة الحكومة التونسية لمطالبتها بإيقاف نشاط جمعية ”شمس“ للمثليين.

وأكّدت ”جمعية شمس“ في بيان نشرته على صفحتها عبر“فيسبوك“، أن محكمة الاستئناف في تونس قضت في إطار الدعوى المرفوعة ضد الجمعية من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في فبراير/ شباط 2016، والذي يعطي الحق للجمعية بالتواجد القانوني، وإسقاط كل حجج المكلف العام بنزاعات الدولة.

يذكر أن محكمة ابتدائية في تونس أمرت، في 4 كانون الثاني/يناير 2016، جمعية ”شمس“ بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا استجابةً لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات.

وفي 23 شباط/فبراير 2016، قضت المحكمة بأن ”شمس“ لا تخالف القانون ورفعت التعليق عنها.