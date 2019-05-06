الداعية السعودي محمد العريفي يعود للتغريد بتويتر بعد أشهر من الغياب

عاد الداعية السعودي محمد العريفي للتغريد من جديد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بعد غياب استمر لعدة أشهر.

وقال العريفي في تغريدته ”إدراك رمضان فضل ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا…“.

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إدراك #رمضان فضلُ ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا"

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واستثمارك #شهر_رمضان بالذِكر، والتلاوة، والتراويح، والصدقة، هو شكر لله وطلب لمزيد فضله ورحمته

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اللهم اشملنا برحمتك،

واختم لنا شهر رمضان برضوانك

.. — د. محمد العريفي (@MohamadAlarefe) May 6, 2019

وكانت آخر تغريدة للعريفي قد كتبها في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتحدث فيها عن أذكار النوم.

ويعتبر العريفي واحدًا من أشهر الدعاة في الوطن العربي حيث يتابعه على حسابه في ”تويتر“ أكثر من 20 مليون متابع، بالإضافة إلى متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى والقنوات الفضائية التي كان يقدم فيها برامج تلفزيونية إضافة إلى خطبه ودروسه بالمساجد قبل أن يُمنع من الخطابة في السعودية.

وتوقف العريفي عن التدوين في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع غيابه عن الظهور الإعلامي.

ومنعت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في وقت سابق، الداعية السعودي، في أيلول/سبتمبر الماضي، من الخطابة في مساجد المملكة، دون توضيح الأسباب، لكن العريفي يثير الجدل على الدوام بآرائه في القضايا السياسية والشأن العام.

واحتجزت السلطات السعودية العريفي في العامين 2013 و2014 لفترات محدودة دون أن تعلن عن ذلك رسميًا، لكن تقارير إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا الاعتقال آنذاك بمواقف وآراء علنية للشيخ العريفي في قضايا سياسية، بينها دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تصنفها الرياض جماعة ”إرهابية“.