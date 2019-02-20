في أول ظهور له منذ مدة.. الداعية محمد العريفي يثير الجدل بترويجه لمهرجان العلا (فيديو وصور)

أشعل الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ودول عربية أخرى يتابعه فيها الملايين، بعد أن ظهر في مقطع فيديو ترويجي لمهرجان ”شتاء طنطورة“ السياحي والفني في محافظة العلا شمال البلاد.

ونشرت إدارة المهرجان المستمر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقطع فيديو للداعية العريفي، يحث فيه على السفر الذي يفرج الهم ويجلب العلم والصحبة وغيرها من الفوائد، والتعرف على حضارات الأمم السابقة.

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ" محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

ونشرت إدارة المهرجان عبر حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“ صورًا للداعية السعودي يتجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة في المنطقة التاريخية لمحافظة العلا، والتي تستضيف المهرجان الأول في تاريخ السعودية.

تجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة، الشيخ محمد العريفي يشرّف فعاليات #شتاء_طنطورة. pic.twitter.com/qAcw555sLt — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

وأثارت مبادرة العريفي ردود فعل واسعة ورافضة لدى فريق كبير يرى فيها تناقضًا مع آراء سابقة للداعية بشأن الفنون والاختلاط والفعاليات الترفيهية، بجانب انتقاد إدارة المهرجان الذي تنظمه جهات حكومية لاستعانتها بالعريفي.

#محمد_العريفي

في #شتاء_طنطورة !! هل هي من علامات الساعة ؟!

كم كان محظوظاً من لم يسلم عقله لأشرطتكم وكتيباتكم يوماً ما ???? — ايمان الحمود (@imankais1) February 19, 2019

حقي كمواطن سعودي أسأل… لماذا حضر محمد العريفي للعلا… كان هذا الشخص يبشر… بالخلافة التي كانت تبحث عن تفكيك وطني… وطني أنا وأنت … وطني من حاول ضربه لتفكيكه … مجموعة أخونجية… أكرر سؤالي لما￼ذا حضر من حاول تفكيكك دولة آل سعود؟ @BadrFAlSaud — سامي الطويل (@Samialtaweel1) February 19, 2019

هذا تلون … من بارك لمرسي ومن دعم مايسمى بالربيع الفوضوي ومن تحدث عن أن الخلافة قادمة وأقسم عليها في مسجد ابن العاص ومن قابل الاخونجية … محمد العريفي … هذي سقطة كبيرة … أن يكون لهذا الشخص قيمة أو دعم لحالة… عيب… https://t.co/PqzqbSuOtH — سامي الطويل (@Samialtaweel1) February 19, 2019

لكن فريقًا آخر من المدونين، دعا إلى تقبل التغيير الجديد لدى العريفي ومبادرته، ونسيان ماضيه المثير للجدل على حد وصف البعض، طالما أن من يستضيفه جهة حكومية.

#محمد_العريفي لانحسبه إلا من الصادقين.. — فيصل الآن (@FGmdi) February 20, 2019

معقوله الشيخ محمد العريفي في #شتاء_الطنطورة ???????????????????????? — المطيعة لربها (@aasm1431) February 19, 2019

بدون تأزم .. من له عند محمد العريفي شي فليحاكمه شرعاً ويرفع عليه قضية او يشتكيه عند الدولة ، الجعجعه بدون طحين والطعن بالرجل على أدنى شي ما ينفعك . — محـمد (@i_moodee) February 20, 2019

ويختتم مهرجان ”شتاء طنطورة“ فعالياته يوم الجمعة المقبل، بعد أن نظم حفلات فنية لكبار الفنانين العرب والعالميين، مثل ياني وعمر خيرت وماجدة الرومي، واستضاف سياحًا من مختلف دول العالم في إطار سعي البلاد للتحول إلى قبلة سياحية.

وهذا هو أول ظهور للعريفي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما توقف الداعية عن التدوين في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حذف حسابه في موقع ”تويتر“ وغيابه عن الظهور الإعلامي في ظروف غامضة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قد منعت الداعية السعودي، في أيلول/سبتمبر الماضي، من الخطابة في مساجد المملكة دون توضيح الأسباب، لكن العريفي يثير الجدل على الدوام بآرائه في القضايا السياسية والشأن العام.

واحتجزت السلطات السعودية الداعية العريفي في العامين 2013 و2014 لفترات محدودة دون أن تعلن عن ذلك رسميًا، لكن تقارير إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا الاعتقال آنذاك بمواقف وآراء علنية للشيخ العريفي في قضايا سياسية، بينها دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تصنفها الرياض بالجماعة “الإرهابية”.

ولم تشمل العريفي، حملة اعتقالات طالت دعاة سعوديين بارزين، بينهم سلمان العودة وعوض القرني، قبل أكثر من عام، وبدأت محاكمتهم مؤخرًا في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية”، التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.

والعريفي من مواليد العام 1970، ويحمل منذ العام 2001 شهادة الدكتوراه في أصول الدين، ومن قبلها الماجستير والبكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، إضافة لحضوره دروس الفقه والتفسير والتوحيد عند علماء بارزين مثل بن باز وبن جبرين.

وعمل الداعية عضوًا في هيئة تدريس جامعة الملك سعود سابقًا، ومحاضرًا في عدد من الجامعات داخل السعودية وخارجها، ومستشارًا غير متفرغ لعدد من الهيئات الإسلامية، بجانب كونه خطيبًا في جامع البواردي بالرياض منذ العام 2006 وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي.