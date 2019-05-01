بعد المسجد النبوي والحرم المكي.. ”الصراصير السوداء“ تغزو المسجد الأقصى (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو، توثق انتشارا كبيرا لـ“الصراصير السوداء“ في ساحة المسجد الأقصى والقدس المحتلة خلال الأيام الماضية.

وسبق أن غزت هذه الصراصير مختلف المناطق في بلاد الشام، قبل أن تصل إلى مدينة القدس، حيث لوحظ انتشارها بكثافة قبل يومين في باحات المسجد الأقصى.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان، الهجوم الكبير لـ“صرصار الليل“ أو ما يعرف بـ“الجداجد“، في ساحات الحرم المكي والمسجد النبوي في السعودية مطلع هذا العام، وما صاحب انتشاره من استنفار واسع في السعودية، حيث كافحته بما يزيد عن 13 فرقة مكافحة.

#صراصير وليس جراد، يغزو المسجد الأقصىهل هذا عقاب على المرابطين أم ماذا هل ستبقى نظرتنا للصراصير كنظرتنا للجراد عندما جاء على المسجد الحرام تم النشر بواسطة ‏شهد حسن‏ في الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وكان اللافت للنظر، هجوم الصراصير في وقت متقارب على كل من المسجد النبوي الحرم المكي والمسجد الأقصى.

#شاهد | "صراصير الليل" تغزو المسجد الأقصى مساء اليوم . تم النشر بواسطة ‏المركز الفلسطيني للإعلام‏ في الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠١٩

فيما يعود سبب ظهورها بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام إلى ارتفاع درجات الحرارة، الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها.