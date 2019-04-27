وزير إيراني يحذر من شيخوخة سكان بلاده

حذر نائب وزير الصحة الإيراني، محمد إسماعيل أكبري، اليوم السبت، من شيخوخة سكان إيران، مضيفًا أنه ”خلال السنوات الـ 20 المقبلة، سيكون هناك 20 % من الشعب الإيراني في حالة الشيخوخة“.

وأضاف أكبري: ”إذا تقدم النمو السكاني في إيران مع الاتجاه الحالي، ففي عام 2050، ستكون إيران واحدة من أولى الدول في العالم بوجود معدلات الشيخوخة وكبار السن، أكثر من الدول الأوروبية وكندا“.

وأشار إلى ”انخفاض الزواج وانخفاض عدد الأطفال كعامل فعال في شيخوخة السكان الإيرانيين“، مؤكدًا على ”الحاجة إلى تغيير نهج الأسرة“.

وكان المرشد علي خامنئي، قد أكد مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى تعزيز الزواج وزيادة معدلات المواليد في السنوات الأخيرة.

ووضع خامنئي عام 2014 خطة، دعا فيها إلى إلغاء خطط تحديد النسل في البلاد؛ بغية بلوغ عدد السكان 150 مليونًا، زاعمًا أن الموارد التي تتوفر في البلاد يمكنها أن تستوعب 150 مليون شخص.

لكن هذه الخطط فشلت ولم يكتب لها النجاح، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي أثرت على معدلات الزواج وأدت إلى كثرة حالات الطلاق.