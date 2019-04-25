”فساد“ كلاب الجمارك يثير سخرية النشطاء في الكويت

أثار الحديث عن فساد كلاب الجمارك في الكويت، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تطرق إحدى الصحف المحلية إلى إخفاق كلاب الأثر لدى الجمارك في كشف شحنات من المخدرات أكثر من مرة.

وثارت السخرية بعد نشر صحيفة ”القبس“ المحلية، تقريرًا وصف كلاب الجمارك بـ ”الفاسدة“، مشيرًا إلى تحركات للجمارك لتقصي قدرة كلاب الأثر على الكشف عن جميع أنواع المتفجرات في ضوء تحقيقات جارية بشأن عمليات تهريب، بعد الإشارة إلى فشل الكلاب في الكشف عن شحنات مخدرات أكثر من مرة.

وأظهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية واسعة عقب دمج قضية الكلاب بالفساد في البلد الخليجي، حيث علق الناشط فيصل البصري ساخرًا: ”هل وصل الفساد إلى الكلاب، وهل تتقصد الكلاب عدم الشم لأخذها رشوة سابقة“.

يا كثر بوبي وربعه الكلاب pic.twitter.com/Yzuy8UcnxB — فيصل البصري (@FaisalAlBasri) April 24, 2019

واتخذ الإعلامي علي دشتي، من قضية كلاب الجمارك، سببًا للحديث عن قضية الفساد في بعض المؤسسات الحكومية، قائلًا: ”هل كلاب الجمارك وحدها الفاسدة، أين الكلاب الأخرى ككلاب الرشاوى وكلاب تسهيل المهام فوق القانون وكلاب الواسطات العفنة والمال العام الفاسد“.

وقال حساب (خارج السور): ”مجلس فاسد حكومة فاسدة تجار فاسدين شيوخ فاسدين كلاب الجمارك فاسدة !!“.

مجلس فاسد حكومة فاسدة تجار فاسدين شيوخ فاسدين كلاب الجمارك فاسدة !!

#صباح_الخميس#اسقاط_القروض_لليوم_141 pic.twitter.com/sulTyWDrnt — ????????خارج السور ???????? (@q8kiw) April 25, 2019

وكتب الناشط عبدالرحمن: ”مستشفيات منتهية دكاترة تعبانين شوارع متهالكة رياضة انتهت ما بقى لنا شي لا تستغرب من كلاب الجمارك ما تشم أكيد ما يعطونهم أكل عشان جذي قال ما راح نشم والي فيها فيها“.

– ????????: مستشفيات منتهيه دكاتره تعبانين شوارع متهالكه رياضه انتهت مابقى لنا شي لا تستغرب من كلاب الجمارك ماتشم اكيد مايعطونهم اكل عشان جذي قال ماراح نشم والي فيها فيها ~>???? –

???????? pic.twitter.com/igGHYN3lK5 — ✍ ‎ Abdurrahman ???????? (@O_okw1) April 25, 2019

ووفقًا للصحيفة المحلية، يصل إجمالي أعداد الكلاب البوليسية لدى الإدارة العامة للجمارك حاليًا إلى 110، منها 70 كلبًا معتمدًا، و40 غير معتمدة (تحت التدريب).

وكشف كتاب رسمي أن الجمارك لم تدرب الكلاب على أنواع الحبوب المخدرة؛ ”بحجة عدم توافرها لدى الجمارك“، بينما يتم التدريب على المواد المتفجرة المتوافرة من إدارة المتفجرات، وعلى الأموال من فئة الدولار.