السعودية.. برنامج ”سند الزواج“ يستعد لصرف الدفعة النقدية الثانية

قال المشرفون على مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، اليوم الثلاثاء، إن صرف الدفعة النقدية الثانية لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة، التي تستهدف المتزوجين حديثًا، ”قيد الإجراء“ حاليًا.

وأوضح المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري على موقع ”تويتر“، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“ ”تم تحديث حالة متقدمي الدورة الثانية لمبادرة سند للزواج.. الدفعة الثانية، تحديث الحالة، العطاء قيد الإجراء“.

تم تحديث حالة متقدمي الدورة الثانية لمبادرة سند للزواج.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/H6Jryv43Vq — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) April 23, 2019

وستشمل الدفعة الثانية كلَّ من سجل في المبادرة قبل تاريخ 10 فبراير/شباط الماضي، وحقق الشروط المطلوبة.

وصرف البرنامج مطلع أبريل/نيسان الجاري، الدفعة الأولى والتي شملت من سجَّل قبل تاريخ 10 يناير/كانون الثاني الماضي، وحقق الشروط المطلوبة، وبلغ عددهم 4200 مستفيد، تسلّم كل منهم مبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) كإعانة غير مستردة.

وتم إطلاق مبادرة الزواج أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي، المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرّف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعمين المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.