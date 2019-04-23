السعودية.. إمارة مكة تنفي قصة مثيرة رواها داعية مصري (فيديو)

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء، صحة قصة مثيرة للجدل، رواها داعية ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث عن قصة بطلها أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، الذي ألغى حكم إعدام سيدة مصرية قبل تنفيذه.

وقالت الإمارة في بيان مقتضب، معلقةً على مقطع الفيديو: ”إن ما ورد في هذا المقطع من حديث عن أمير مكة #خالد_الفيصل مُختلق ولا أساس له من الصحة“.

#إمارة_مكة :

ماورد في هذا المقطع من حديث عن

أمير مكة #خالد_الفيصل مُختلق ولا أساس

له من الصحة.

???? pic.twitter.com/QDC7D4VgZq — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 23, 2019

ويظهر في الفيديو داعية مصري يدعى محمد الصاوي، وهو يروي بتأثر تخلله بكاء، قصة سيدة مصرية تم الحكم عليها بالإعدام في قضية لم يكشف تفاصيلها، لكن الأمير خالد الفيصل استيقظ من نومه في إحدى الليالي وذهب إليها وألغى الحكم لكونها مظلومة.

ولم يعلق الداعية الصاوي على بيان إمارة مكة، كما لم يحذف الفيديو الذي يتحدث فيه عن القصة المثيرة -التي قال إنه عايشها بنفسه- من حسابه في موقع ”تويتر“.

شكر الله لأمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

آية من آيات الله تحدث الآن عند الملتزم بالكعبة المعظمة ..والله العظيم لولا أنني عايشتها بنفسي ما قصصتها عليكم… اسمعوها pic.twitter.com/MGmPJbd3rZ — الشيخ محمد الصاوي (@MuhammadAlsawy) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وانهالت ردود كثيرة على الفيديو والداعية الذي يتحدث فيه، من قبل وبعد نفي إمارة مكة، وسط موجة من السخرية والاستهزاء بالقصة التي تخالف قوانين المملكة واستقلالية قضائها.

هذا الكلام مُختلق ولا أساس له من الصحة، حسب إمارة منطقة مكة المكرمة. #حدثني_ثقة pic.twitter.com/Lzx2Sgh69s — نايفكو NAIF (@naifco) April 23, 2019