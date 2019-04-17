عربي في الإمارات يرجع 123 ألف درهم وصلت لحسابه بالخطأ

أقدم شاب أردني يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة مبلغ 123 ألف درهم إلى سيدة إماراتية بعد أن وصلت حوالة مالية إلى حسابه بالخطأ على دفعتين.

ونقلت صحيفة ”البيان“ عن الأردني بلال الحواري المقيم في الإمارات منذ 14 عامًا قوله إنه تلقى رسالة عبر هاتفه تفيد أنه تم إيداع مبلغ 100 ألف درهم في حسابه بعد دقائق من تلقيه رسالة أخرى تعلمه بإيداع 23 ألف درهم في حسابه لدى أحد البنوك العاملة في الدولة.

وأضاف الحواري أنه اعتقد في البداية أن هذه الحوالة وصلته من أحد العملاء أو الزبائن الذي يتعامل معهم لأنه تاجر ولديه معاملات مالية بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه عندما وصلته رسالة إيداع مبلغ 100 ألف درهم في حسابه شعر أن شيئًا ما غير صحيح فقام بالاتصال بالبنك الذي أكد له صحة التحويل من إحدى السيدات من الجنسية الإماراتية وطلبوا منه التوجه إلى الفرع في اليوم التالي للتحقق من الأمر.

وبحسب صحيفة“ البيان“الإمارتية فقد توجه الشاب الأردني بالفعل إلى البنك الذي قام بدوره بالتحقق والاتصال بصاحبة الحوالة المالية التي أكدت أنها كانت بصدد إرسال المبلغ إلى حساب زوجها الذي يعمل في إمارة أبوظبي، إلا أنها كتبت أحد الأرقام بالخطأ، الأمر الذي أدى إلى إيداع المبلغ في حساب آخر وهو حساب الحواري.

وقال بلال الذي يعمل تاجرًا في الإمارات إنه لم يفكر لحظة في السكوت والاحتفاظ بالمبلغ، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتعرض بها لهذا الموقف.

بدورهما المواطنة الإمارتية وزوجها أعربا عن شكرهما للشاب الأردني على أمانته لإعادته المبلغ إلى أصحابه.