في تعليق على الجدل الدائر بالسعودية.. ”القصر مول“ تبقي هوية المتسوق الثري غامضة

في تعليق على الجدل الدائر بالسعودية.. ”القصر مول“ تبقي هوية المتسوق الثري غامضة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تركت إدارة ”القصر مول“ الجدل حول مقطع فيديو تم تصويره داخل مركز التسوق التجاري في مدينة الرياض دون إجابات شافية، واكتفت بالإشارة له، فيما تعددت الروايات حول حقيقة المزاعم المتداولة بشأنه.

وكان مقطع الفيديو قد حقق نسب تداول ومشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مزاعم على كونه يوثق قيام أحد الأثرياء باستئجار ”المول“ بالكامل كي يتسوق فيه بمفرده.

وقالت الإدارة مساء الجمعة، في تغريدة على حساب مركز التسوق في موقع ”تويتر“: ”ما عليكم من السيارة و #سالفة_القصر_مول“، داعيةً متابعي الحساب للمشاركة في مسابقة توقع نتيجة مباراة #الهلال_الأهلي والفوز بجوائزها، وهي تذكرتان في ”سينما فوكس“ التي يحتضنها ”القصر مول“.

وامتنعت إدارة المركز التجاري عن الرد على استفسارات عديدة وردتها من مدونين سعوديين، حول حقيقة مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

 ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينة الرياض، وإن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

لكن الانتقادات لتصرف الثري المزعوم ترافقت مع تشكيك واسع بحقيقة القصة، التي قد تكون مفبركة بهدف التسويق والترويج على حد وصف بعض المدونين السعوديين.

وقال أحد المغردين في تعليق على الفيديو: ”#ثري_القصر_مول  التصوير الفجر والسيارة ملك معرض الحمزة بالرياض واللي فيها سواق مصري بالمعرض والخال يفلم يستهبلون .. والقصر مول ملك دار الأركان وفقط كارفور يعمل وكم محل فوق. فوتوشوب تركيب المقطع ممرات المول من الألمنيوم لا تحتمل ولا يوجد وسيلة لصعود حتى عربات التسوق“.

وتوقع مدون آخر أن يكون التصوير جزءًا من مسلسل درامي، وقال موضحًا: ”هذا القصر مول في الرياض أحيانًا يجون يمثلون فيه ومره شفت عبد الله السدحان يمثل لقطة فيه  والمول فيه سينما أكيد السيارة عشان تصوير“.

ورغم التشكيك بكون القصة لثري أراد التسوق بمفرده، إلا أن الردود الناقدة لتصرفه المزعوم حضرت بقوة في سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بحثًا عن اسم الثري الذي ظهر فيه وما إذا كان سعودي الجنسية.

يذكر أنه لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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