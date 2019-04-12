في تعليق على الجدل الدائر بالسعودية.. ”القصر مول“ تبقي هوية المتسوق الثري غامضة

تركت إدارة ”القصر مول“ الجدل حول مقطع فيديو تم تصويره داخل مركز التسوق التجاري في مدينة الرياض دون إجابات شافية، واكتفت بالإشارة له، فيما تعددت الروايات حول حقيقة المزاعم المتداولة بشأنه.

وكان مقطع الفيديو قد حقق نسب تداول ومشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مزاعم على كونه يوثق قيام أحد الأثرياء باستئجار ”المول“ بالكامل كي يتسوق فيه بمفرده.

وقالت الإدارة مساء الجمعة، في تغريدة على حساب مركز التسوق في موقع ”تويتر“: ”ما عليكم من السيارة و #سالفة_القصر_مول“، داعيةً متابعي الحساب للمشاركة في مسابقة توقع نتيجة مباراة #الهلال_الأهلي والفوز بجوائزها، وهي تذكرتان في ”سينما فوكس“ التي يحتضنها ”القصر مول“.

ما عليكم من السيارة و #سالفة_القصر_مول ???? المهم الآن ..

توقع نتيجة مباراة #الهلال_الأهلي واربح تذكرتين في سينما فوكس القصر مول ???????? الشروط:

– ريتويت لهذه التغريدة

– متابعة حساب القصر مول و أول ١٠ توقعات صحيحة لهم التذاكر ????#القصر_مول pic.twitter.com/Scw6LBh15S — القصر مول (@QasrMall) April 12, 2019

وامتنعت إدارة المركز التجاري عن الرد على استفسارات عديدة وردتها من مدونين سعوديين، حول حقيقة مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينة الرياض، وإن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

لكن الانتقادات لتصرف الثري المزعوم ترافقت مع تشكيك واسع بحقيقة القصة، التي قد تكون مفبركة بهدف التسويق والترويج على حد وصف بعض المدونين السعوديين.

وقال أحد المغردين في تعليق على الفيديو: ”#ثري_القصر_مول التصوير الفجر والسيارة ملك معرض الحمزة بالرياض واللي فيها سواق مصري بالمعرض والخال يفلم يستهبلون .. والقصر مول ملك دار الأركان وفقط كارفور يعمل وكم محل فوق. فوتوشوب تركيب المقطع ممرات المول من الألمنيوم لا تحتمل ولا يوجد وسيلة لصعود حتى عربات التسوق“.

#ثري_القصر_مول???????????? التصوير القجر والسياره ملك معرض الحمزه بلرياض واللي فيها سواق مصري بلمعرض والخال يفلم يستهبلون .. والقصر مول ملك دار الاركان وفقط كارفور يعمل وكم محل فوق . فوتوشوب تركيب المقطع ممرات المول من الالمنيوم لاتحتمل ولايوجد وسيله لصعود حتى عربات التسوق ???? pic.twitter.com/Yc4dfRTXzU — مذهل MBS .. (@k59GAqCbsEow1w9) April 12, 2019

وتوقع مدون آخر أن يكون التصوير جزءًا من مسلسل درامي، وقال موضحًا: ”هذا القصر مول في الرياض أحيانًا يجون يمثلون فيه ومره شفت عبد الله السدحان يمثل لقطة فيه والمول فيه سينما أكيد السيارة عشان تصوير“.

هذا القصر مول في الرياض احيانآ يجون يمثلون فيه ومره شفت عبد الله السدحان يمثل لقطه فيه والمول فيه سينماء اكيد السياره عشان تصوير — ابوصالح (@Fahmi35809865) April 12, 2019

ورغم التشكيك بكون القصة لثري أراد التسوق بمفرده، إلا أن الردود الناقدة لتصرفه المزعوم حضرت بقوة في سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بحثًا عن اسم الثري الذي ظهر فيه وما إذا كان سعودي الجنسية.

يلعنم الفسقة مستأجر المول كامل عشان يقضي #سالفة_القصر_مول — M (@ixMje) April 12, 2019

هذي قله حياء ماله علاقه في الثراء #ثري_القصر_مول — الحساب سبير لحين استرجاع الحساب الاصلي (@YEx59qhWqwyRG4R) April 11, 2019

يذكر أنه لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.