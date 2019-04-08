الكويت تنهي خدمات 176 وافدًا في وزارة التربية تطبيقًا لسياسة ”الإحلال“

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية الكويتية، اليوم الإثنين، أن الوزارة أنهت خدمات دفعة جديدة من الوافدين في جميع المراحل والمناطق التعليمية، بناءً على طلب ديوان الخدمة المدنية تطبيقًا لسياسة ”الإحلال“.

وقالت المصادر، إن الدفعة الجديدة تضمنت 176 وافدًا في وظائف الخدمات الاجتماعية والوظائف الهندسية ونظم وتقنية المعلومات والقانون، إضافة إلى الوظائف المالية والإدارية والاقتصادية الأخرى، وقد تم رفع أسمائهم إلى وزير التربية لاعتمادها، وفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية.

وشملت الأسماء المقرر إنهاء خدماتها 135 باحثًا اجتماعيًا وأمناء المكتبات، في حين بلغ عدد المهندسين 20 مهندسًا، إضافة إلى 8 محاسبين في القطاع المالي و7 محققين قانونيين، فضلًا عن 6 موظفين في قطاع البحوث التربوية والمناهج.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت، قد أصدر في شهر أيلول/ سبتمبر 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، يشكل فيها عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.