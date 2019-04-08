مفاجأة في قضية اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع الكويتية

نفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الاثنين، ما أشيع عن تعرض مصرية تعمل في وزارة الدفاع لاختطاف على يد شخصين من جنسيتها، مؤكدة أن ”الخبر غير دقيق“.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإنه تم إحالة المصرية إلى القضاء، بتهمتين، الأولى هي الهروب من منزل الزوجية، والثانية أخلاقية، وذلك بعد اعتراف صديقها بأنه على علاقة بها منذ سنوات رغم كونها متزوجة.

وقال مصدر أمني إن ”ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن تعرض وافدة للخطف وأن أجهزة الداخلية ألقت القبض على وافدين من نفس جنسيتها في منطقة المهبولة بعد الاتصال بالزوج وتهديد وابتزازه غير دقيق“، موضحا أن وقائع القضية بدأت بعد تلقي ”الداخلية“ لاتصال من قبل الزوج أبلغ خلاله أن زوجته اختطفت من قبل شخص مجهول وذلك من داخل شقة الزوجية، وبالانتقال إلى الشقة التي يفترض أنها شهدت عملية الخطف، لم يعثر على ما يشير إلى أن باب الشقة قد خدش، ما أثار شكوكا بشأن بلاغ الاختطاف.

https://www.instagram.com/p/Bv_fpyRHe_V/

وإثر تحريات، تبين أن الزوجة لم تخطف وأنها معتادة على التغيب عن المنزل، وسبق أن سجل الزوج بحقها قضايا مماثلة.

وتبين لاحقا أن الزوجة متواجدة داخل شقة في السالمية، حيث تم ضبطها هناك، وكان برفقتها شخص من جنسيتها، ونفت الزوجة أن تكون قد اختطفت، مؤكدة أن صديقها انتظرها أسفل مسكنها وهي من نزلت إليه طواعية.