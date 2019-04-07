رقصة تراثية في افتتاح سوق تاريخي تثير الجدل في السعودية (فيديو)

أثارت رقصة تراثية أداها عدد من الرجال والنساء سوية في افتتاح مهرجان سوق تاريخي في إحدى مناطق السعودية، جدلًا حول مشروعية الاحتفال بهذه الطريقة وما إذا كان الاختلاط بين الجنسين جزءًا من موروث السوق بالفعل في بلد ما زالت المظاهر المحافظة فيه هي المهيمنة في أماكنه العامة.

وأطلقت محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة، مهرجان ”سوق السبت التاريخي الأول“، والذي يتضمن عدة فعاليات متنوعة بينها عروض فلكلورية، وأسر سعودية تعرض منتجات محلية كالسمن والعسل، وحرف وأعمال يدوية، وبسطات، ومسرح للطفل والأسرة، بالإضافة إلى فنون تشكيلية.

رقصة سوق السبت في بلجرشي تثير الجدل والمحافظ: يتوعد

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توعد محافظ #بلجرشي بمعالجة ما حدث في فعالية مهرجان سوق السبت التاريخي من تجاوزات التي لاقت اعتراض الكثيرين، مؤكدين أن ذلك لم يكن ضمن تراث المنطقة بتلك الكيفية. pic.twitter.com/vAko0uRnHX — السعودية اليوم (@alsaudi_today) April 7, 2019

وبدأ افتتاح السوق بعد ظهر يوم أمس السبت، برقصة تراثية داخل مقر السوق الذي يعود تاريخه لمئات السنين، حيث بدأت عدد من النساء الحاضرات في المكان بالرقص والتفاعل مع الموسيقى بجانب عدد من الرجال.

وأثارت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا حول طريقة الاحتفال، إذ عارض فريق من السعوديين الرقص الذي صاحب الافتتاح وقال إنه ليس من موروث السوق وأبناء المحافظة.

وعلى الجانب الآخر، دافع فريق أبدى إعجابه بالاحتفال، عن النساء المشاركات لكونهن ملتزمات بارتداء الزي المحلي المحتشم، وقد كانت غالبيتهن منقبات بالفعل.

ودخل محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم على خط الجدل الدائر، وقال في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”‏ما حدث من تجاوز عصر هذا اليوم من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول، وسيتم معالجة الأمر باختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط، وتم إبلاغ المتعهد من قبلنا شخصيًا للالتزام بالعادات والتقاليد، والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر“.

ماحدث من تجاوز عصر هذا اليوم من بعض المنظمين في سوق السبت امر غير مقبول وسيتم معالجه الامر باختصار مثل هذه الفعاليه على النساء فقط وقد تم ابلاغ المتعهد من قبلنا شخصيا للالتزام بالعادات والتقاليد والمحافظه على الخصوصيه لمثل هذا الامر — غلاب بن غالب ابوخشيم (@ghalababokushim) April 6, 2019

ويثار جدل على الدوام في الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية والسياحية التي تتسابق مناطق السعودية في إقامتها، فبينما تضع الجهات الرسمية المنظمة شروطًا لعدم مخالفة القوانين والعادات والتقاليد، ينقسم السعوديون فيما بينهم حول تلك الفعاليات مع تمسك فريق منهم بالحقبة الماضية الخالية من هكذا فعاليات وتأييد فريق آخر للانفتاح الذي تنتهجه بلادهم في العامين الماضيين.