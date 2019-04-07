تفاهمات مع السعودية لزيادة إنتاج الكهرباء في العراق

قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن إنتاج البلاد من الكهرباء سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 18 ألف ميغاواط مقابل 15 ألفًا حاليًّا بحلول الصيف المقبل، بعد طرح حلول سعودية لزيادة الإنتاج.

ووقعت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس الماضي، محضر اجتماع للتعاون في مجال الطاقة، مع الجانب السعودي، خلال زيارة وفد قادم من الرياض إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس ، الأحد، إن محضر اجتماع الجانبين، تضمن تفاهمات عدة منها الربط الكهربائي وتنفيذ استثمارات في مجال الطاقة بين البلدين.

كما اتفق الجانبان، حسب المدرس، على حث المصانع والشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية، على التعاون مع الجانب العراقي لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية.

وأوضح المسؤول العراقي: ”دعونا السعوديين للاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في البلاد“.

وزاد: إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية سيصل في فصل الصيف إلى 18 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حجم الاستهلاك الطبيعي 25 ألف ميغاواط/ ساعة.

ويلجأ العراق لتعويض جزء من العجز الحاصل في حاجته من الكهرباء، من خلال استيراد الطاقة من إيران بمتوسط 1000 ميغاواط.

وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية، انقطاعًا مبرمجًا في الكهرباء، على الرغم من إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، منذ 12 عامًا ماضية، حسب تقارير حكومية.