الشاعر السعودي فلاح القرقاح يمجد بلاده في حفل مهرجان للإبل (فيديو)

مجّد الشاعر السعودي المعروف، فلاح القرقاح، اليوم السبت، بلاده وقادتها في قصيدة حماسية ألقاها أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثالثة.

وبدأ الشاعر القرقاح قصيدته أمام منصة جلس عليها الملك سلمان وضيوفه رفيعو المستوى من داخل وخارج البلاد، بمدح المكان والمناسبة، وقال في أحد الأبيات:

”في هذا المنبر يزيد التوهج والألق … تعتبر فيه القصيدة عن ألف معلقة

يكفي أنه باسم عبدالعزيز اللي صدق … رمزنا مادام في الكون حبة أو ورقة“

وانتقل الشاعر في الأبيات التالية إلى الإشارة إلى نجاح المهرجان الذي اختتم فعاليات تراثية وسياحية رافقت مسابقاته الرئيسية في منافسات المزايين وسباق الهجن بتصنيفاتهما المتنوعة.

وحيّا القرقاح ضيوف الملك سلمان الذي حضروا الحفل الختامي، وبينهم ممثلون عن قادة دول الخليج وسفراء عدة دول أخرى في الرياض، بجانب حضور رسمي سعودي تقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الشاعر في أحد المقاطع من قصيدته:

أنت ياسلمان بين المآقي والحدق … تتسع لك طال عمرك ولو انها ضيقة

في بحر حبك لنا حق نسبح ونغرق … المشاعر صادقة والعهود موثقة

كما أشاد بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودوره في التغيير الذي يستهدف بناء اقتصاد متنوع الموارد والانفتاح على العالم، قبل أن ينهي قصيدته بمدح مواطنيه الذين وصفهم كالبحر الهائج في دفاعهم عن بلادهم.

ويحظى الشاعر الذي يلقي قصيدة الحفل الختامي لمهرجان الإبل كل عام، باهتمام وإصغاء الحضور؛ بالنظر لطبيعة المناسبة التي تستهدف في الأساس الحفاظ على موروث المملكة الذي يشكل الشعر بجانب الإبل أحد أهم أركانه.

ووجدت قصيدة القرقاح تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث يتابع عشاق الشعر في المملكة، الحفل الختامي لمهرجان الإبل بفقراته المتنوعة التي تنقلها عدة محطات تلفزة محلية بجانب البث المباشر على المنصات الرقمية.

وأنهى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم السبت، ختام منافسات مسابقاته المتعددة، التي انطلقت في الـ5 من شهر شباط/ فبراير الماضي، في قرية الإبل التي تقع شرق مدينة الرياض في منطقة صحراوية تسمى الصياهد الجنوبية التابعة لصحراء الدهناء.