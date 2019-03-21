فيديو لشابة تغني في مخبز يثير جدلًا بالسعودية.. تعرف على القصة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلًا واسعًا بعد أن تعرضت بطلة الفيديو التي سُمع فيه صوتها فقط وهي تغني في مخبز عام، لانتقادات وشتائم دفعت أحد المحامين للتهديد برد قانوني على المسيئين.

وبدأت القصة عندما تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وفيه يظهر شاب يعمل في فرن عام وهو يعد رغيف خبز ”التميس“ المعروف في السعودية بينما تغني الشابة التي تصور أغنية خاصة بذلك النوع من الخبز.

وتباينت ردود الفعل على تصرف الشابة مجهولة الهوية، بين من انتقدها على غنائها بعد افتراض أنها سعودية وأن الفران وافد أجنبي، وبين من أثنى على صوتها وأدائها للأغنية وجو المرح الذي أوجدته في المكان.

ونشر حساب إخباري معروف في موقع ”تويتر“ بالسعودية، المقطع ذاته، معلقًا عليه بكلمات حادة قال فيها: ”قلة أدب، قلة حياء، كيف وصل حال بعض بناتنا لهذه الدرجة؟ قال تعالى: (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحياء) ،، يا جماعة ايش السبب؟؟! ”.

قلّة أدب

قلّة حياء

كيف وصل حال بعض بناتنا لهذه الدرجة ؟

قال تعالى :

“ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحياء “

،،

يا جماعة ايش السبب ؟؟!! pic.twitter.com/AdKoxvjcTh — موجز الأخبار ???????? (@KSA24) ٢١ مارس ٢٠١٩

وتسبب ذلك التعليق بردود فعل واسعة أيضًا وانقسام بين مؤيد لكاتبها ومدافع عن بطلة الفيديو، قبل أن يظهر محام سعودي معروف، ويعلن أنه موكل عن صاحبة الفيديو، ويطالب صاحب الحساب الإخباري بحذف تغريدته والاعتذار لتجنب الملاحقة القانونية.

وقال المحامي محمد التمياط في رده على صاحب الحساب الإخباري: ”بصفتي وكيل صاحبة المقطع سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدك، وذلك في حال عدم حذف التغريدة والاعتذار“.

بصفتي وكيل صاحبة المقطع سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدك

وذلك في حال عدم حذف التغريدة والإعتذار — المحامي محمد التمياط (@altemyat3) ٢١ مارس ٢٠١٩

وزاد ذلك التدخل من المحامي التمياط، التفاعل مع الفيديو والانقسام حوله، لتتحول قصة الشابة مجهولة الهوية إلى واحدة من أكثر القصص المتفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

مثيرة الجدل.. فتاة تصور وافدًا أثناء قيامه بتجهيز خبز التميس وهي تغني.. فيما توعد محاميها بالمحاسبة القانونية لمن يسيء لموكلته باتخاذ الإجراءات ضده. pic.twitter.com/O24wf3rz3q — نجران اليوم (@NajranToday) ٢١ مارس ٢٠١٩

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتوقع أن تشهد القصة مزيدًا من التطور مع تمسك صاحب الحساب الإخباري بتغريدته رغم تحذيرات محامي بطلة الفيديو.