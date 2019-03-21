تركي آل الشيخ ينعى جدته

نعى المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، و رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ جدَّته بعد وفاتها، اليوم الخميس.

وغرَّد آل الشيخ على ”تويتر“ قائلًا:“إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدَّتي الغالية هيا بنت محمد العريني، وستتم الصلاة عليها غدًا بإذن الله بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة العودة في الدرعية“.