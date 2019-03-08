تركي آل الشيخ يتوعد رئيس نادي النصر السعودي بنتيجة مماثلة لمباراة الهلال والوحدة (شاهد)

بارك سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، التعادل الذي حققه الوحدة، مساء اليوم، أمام الهلال في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وغرد آل سويلم قائلاً:“هاردلك التعادل للرئيس الفخري لنادي الوحدة أخي الغالي تركي آل الشيخ، ويا ليت أبو ناصر الأيام المقبلة تنشغل في فعاليات هيئة الترفيه إلى 16-3″

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة رئيس النصر قائلاً:“ رجّعنا الدوري للملعب … ١٦-٣ حفلة ثانية إن شاء الله … بس المهم بنلعب وين لا يكون في المجمعة“.

هاردلك التعادل للرئيس الفخري لنادي الوحدة أخي الغالي @Turki_alalshikh وياليت أبوناصر الأيام القادمة تنشغل في فعاليات هيئة الترفية إلى 16-3.. pic.twitter.com/BSYiewcfqm — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٨ مارس ٢٠١٩

رجعنا الدوري للملعب … ١٦-٣ حفلة ثانية ان شاء الله … بس المهم بنلعب وين لايكون في المجمعة???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٨ مارس ٢٠١٩

يذكر أن النصر سيلتقي الوحدة في الـ 16 من مارس علما بأن الوحدة نجح، مساء اليوم، في التعادل مع الهلال ليفقد الأخير نقطتين في ظل صراعه المحموم مع النصر على لقب الدوري.

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، فريقه إلى ريمونتادا تاريخية وتحقيق فوزٍ ثمين على الاتفاق، بعدما قلب الطاولة وحول تأخر فريقه بثنائية نظيفة إلى فوز بالثلاثة.

كما تعثر الهلال حامل اللقب عقب 6 انتصارات متتالية، بعد أن فرض عليه فريق المدرب المصري أحمد حسام (ميدو) التعادل في عقر داره.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.