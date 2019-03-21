أمريكية تقاضي جامعة هارفرد بسبب استغلال عنصري لصور أجدادها (فيديو)

المصدر: أ ف ب

أقامت امرأة أمريكية دعوى قضائية، يوم أمس الأربعاء، ضد جامعة هارفرد، بسبب استغلال أستاذ صور أجدادها الذين يرجعون لسلالة عبيد.

وتقول السيدة، إن الأستاذ الجامعي قام باستغلال صور لأجدادها الذين ينحدرون من سلالة عبيد، والتي تعود للعام 1850.

وأقامت ”تامارا لانيير“ الدعوى في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق) بسبب الصور التي التُقطت في ولاية كارولاينا الجنوبية لعبد وابنته عرفا عنهما باسميهما الأوّلين فقط: رينتي وديليا.

وهذه الصور التي يعتقد أنها من أقدم الصور التي التُقطت لعبيد أمريكيين معروضة في متحف في الجامعة الواقعة قرب بوسطن، حيث التُقطت بطلب من العالم السويسري الأمريكي في جامعة هارفرد لويس أغاسيز وهو واضع نظريات حول تفوق البيض.

وفي الصور، أُجبر رينتي وديليا على أن يقفا عاريين ”دون طلب موافقتهما، ودون احترام لكرامتهما، أو عرض تعويض عليهما“ فيما كان البروفيسور يسعى إلى ”إثبات الدونية البيولوجية الفطرية لدى السود“، كما قالت لانيير في الدعوى.

وفيما اعترفت جامعات أمريكية عدة خلال السنوات الأخيرة بارتباطها التاريخي بالعبودية، تتهم لانيير هارفرد بعدم الاعتراف بأن تلك الصور تتعارض مع هذا ”الفصل غير المقبول من تاريخها، وبقيت تستغلها لعقود“.

واتهمتها كذلك بالعمل على ”تطهير تاريخ الصور واستغلالها من أجل الربح“، منددة باستخدام صورة رينتي على غلاف كتاب لعلوم الإنسان سعره 40 دولارًا نشرته في العام 2017.

وتطالب لانيير الجامعة بتسليمها الصور فورًا، والاعتراف بأنها ”كانت متواطئة في إدامة وتبرير الرق“، وبدفع تعويضات غير محددة، فيما قالت إدارة جامعة هارفرد إنها لم تبلَّغ بعد بالدعوى، رافضة التعليق عليها.