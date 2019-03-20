الكويت.. زوجة تطلب الطلاق من زوجها لسبب غريب

طلبت امرأة الطلاق من زوجها أمام إحدى المحاكم في الكويت، مبررةً طلبها بتفضيله والدته عليها ومحبتها أكثر من زوجته.

وبررت الزوجة رفعها دعوى الطلاق ضد زوجها بأنه ”يحب أمه أكثر منها“، الأمر الذي أثار استغراب القضاة والمحامين والحضور في قاعة المحكمة، وفق ما ذكرته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

ولم تنهِ المحكمة القضية وأجلت الجلسة لموعد آخر؛ لإعطاء فرصة للصلح بين الزوجين.

وأبدى محامي الزوج استياءه من تصرف الزوجة قائلًا لموكله عقب رفع الجلسة: إن ”هذه الزوجة لو كانت على ذمتي لما أبقيتها دقيقة“، ليبرر الزوج موقفه برغبة إبقائها لوجود أبناء له منها.

وتشهد أروقة المحاكم الكويتية قضايا مختلفة مدنية وجزائية، وقصصًا مثيرة كالتي شهدته قبل أسابيع من اختصام شقيقين أمام المحكمة، رغبة منهما بالفوز برعاية الأم في صورة بر بالوالدين، أثارت إعجاب القضاة والمحامين في قاعة المحكمة.