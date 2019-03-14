مسؤول بالعدالة والتنمية التركي يتجاهل الأذان بفتوى رئيس البلدية (فيديو)

تجاهل نائب حزب العدالة والتنمية التركي، شنل يدي يلدز، الأذان أثناء الاجتماع الجماهيري المقام ببلدة تشاماش (Çamaş)، مؤكدًا أن معه فتوى من رئيس البلدية في هذا الشأن.

وقال في حديثه: ”لقد أمرني رئيس البلدية بالاستمرار، وأنا أفعل ذلك بناء على فتواه“.

وأعاد يلدز إلى الأذهان حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عندما حدثت واقعة ”الأذان“ بميدان تقسيم في إسطنبول، في اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، حيث وجه انتقادات لحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.

وقال أردوغان: ”احتشدت بميدان تقسيم جماعة تحت قيادة حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، في تظاهرة تزعم المطالبة بحقوق النساء، وأساؤوا للأذان بالصافرات، فهؤلاء ليسوا مجرد أناس رددوا نشيد الاستقلال، وإنما هم الرافضون للأذان الذين سيهللون للعدو حين يقف على بابنا“.