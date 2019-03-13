برنامج ”سند محمد بن سلمان“ للزواج يستعد لصرف أول دفعة نقدية للمستحقين

قال المشرفون على مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، اليوم الأربعاء، إن صرف الدفعة النقدية الأولى لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة، التي تستهدف المتزوجين حديثًا، ”قيد الإجراء“ حاليًا.

وأوضح المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“، أنّ الدفعة النقدية الأولى ستشمل كل من سجل في المبادرة قبل تاريخ 10 كانون الثاني/يناير الماضي، وحقق الشروط المطلوبة.

وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“، أنّ ”‏رحلة المتقدمين على مبادرة سند الزواج، وحالة العطاء للمتطابقة بياناتهم (قيد الإجراء)“.

رحلة المتقدمين على مبادرة سند الزواج، وحالة العطاء للمتطابقة بياناتهم "قيد الإجراء". #سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/xfJBXWZSvp — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) March 13, 2019

ولم تتضح بعد قيمة الدفعة النقدية التي ستمنحها مبادرة الزواج التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي، المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.