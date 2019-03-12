مصريون يعتصمون أمام سفارتهم بالكويت

اعتصم عمال مصريون، اليوم الثلاثاء، أمام سفارة بلادهم في الكويت، بعد تعرضهم لعملية نصب من قبل صاحب إحدى الشركات التي تستقدم العمالة، وعدم التزامه بالعقد المبرم معهم.

وجاء اعتصام العمال البالغ عددهم 30 شخصًا لمطالبة سفارة بلادهم بضرورة التدخل لإيجاد حل لمشاكلهم التي تتراوح ما بين انعدام فرص العمل، مرورًا بالحاجة إلى القليل من المال الذي يوفر لهم قوت يومهم، إلى جانب مخالفة الإقامة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وناشد العمال الذين لم يجدوا ما وعدوا به من عمل وإقامة، سفارة بلادهم والهيئة العامة للقوى العاملة باستدعاء صاحب الشركة الذي استقدمهم.

وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في البلد الخليجي، الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.