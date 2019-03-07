بالفيديو والصور.. بوتين يحتفل باليوم العالمي للمرأة بهذه الطريقة

امتطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوادًا، اليوم الخميس، بصحبة عدد من الشرطة النسائية في لقطات بُثت في أنحاء روسيا قبل اليوم العالمي للمرأة.

ورسم بوتين لنفسه بعناية صورة الرجل القوي خلال الأعوام التسعة عشر التي قضاها في السلطة، وسبق أن نُشرت له صور على ظهر جواد وهو عاري الصدر في سيبيريا، ثم وهو يغطس في مياه ثلجية، وأخرى وهو يقود طائرة لإطفاء الحرائق.

وظهر بوتين (66 عامًا)، الذي تراجعت شعبيته خلال الشهور الأخيرة، على التلفزيون الرسمي وهو يرتدي سروالًا من الجينز، وسترة بياقة مرتفعة وهو يمتطي جوادًا بني اللون، وبصحبة شرطيات يمتطين جيادًا بيضاء.

وتهادت الجياد برشاقة حول منشأة تدريب لشرطة الخيالة في موسكو، وظهر في الصورة أيضًا أفراد من الشرطة على ظهور الجياد في صفوف منتظمة.

وذكرت وكالات أنباء بأن بوتين أهدى أفراد الشرطة بعد ذلك جوادًا يحمل اسم (الشعاع الذهبي).