بغابة وأكبر شلال.. سنغافورة تفتتح أغرب مطار بالعالم (صور)

انتهت سنغافورة من إنشاء مطار ليس له مثيل، وصفته بالوجهة السياحية العالمية المُتعددة الأبعاد، لجلب تجربة السفر والترفيه معًا، حيث بلغت تكلفة بنائه 951 مليون جنيه إسترليني.

وأنشأت داخله أكبر شلال مائي داخلي في العالم، وغابةً ضخمةً تحتوي على آلاف الأشجار، مما يجعلها واحدة من أكبر المجموعات الداخلية من النباتات في سنغافورة.

ويتكون المطار الذي أطلقت عليه اسم ”شانجي جويل“، والمُقرر افتتاحه في إبريل/نيسان المقبل، من 10 طوابق في مساحة إجمالية تبلغ 137،00 مترًا مربعًا، ويحيط به أكثر من 280 متجرًا للتجزئة ومطاعم، فضلًا عن فندق خاص به من 130 غرفة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل ترافيل“ البريطانية، إن المطار يضم كافة مرافق السفر المتطورة، وعوامل جذب سياحية فريدة، ووسائل ترفيهية مترفة، ومنها: ”حدائق ومدينة ملاهٍ، ومسارات للمشي ومنافذ للطعام وصالات لألعاب الكمبيوتر“.