بالصور.. تشييع الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز في الرياض

View this post on Instagram

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت على الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض. وشارك في الصلاة عدد من الأمراء ومفتي عام المملكة، بالإضافة إلى سفير دولة الإمارات لدى المملكة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين، وفق ”واس“. #إرم_نيوز #السعودية #الديوان_الملكي #الأميرة_جهير #سعود_بن_عبدالعزيز #لايك #تفاعل #أخبار #منوعات #وفاة #رحيل #الملك_سعود #قصر_الناصرية #KSA #saudiarabia #saudi #news #photo #new #الرياض #آل_سعود #الأمير_فيصل