بالصور.. تشييع الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز في الرياض

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت على الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك في الصلاة عدد من الأمراء ومفتي عام المملكة، بالإضافة إلى سفير دولة الإمارات لدى المملكة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين، وفق ”واس“.