أنفق 17 ألف دولار ليصبح دمية باربي.. شاهد شكله الجديد (صور)

أنفق الطالب الجامعي الألماني باتريك 15 ألف يورو (17 ألف دولار) على عمليات طبية، حتى يبدو مثل الدمية الشهيرة باربي.

ويقول باتريك إنه يوفر المال من أجل عمليات جديدة، حيث خضع سابقًا منذ أن كان عمره 18 سنة لحقن البوتوكس في وجهه لتضحيم شفتيه ووجنتيه وجبينه وجفنيه في مراكز طبية في مدينة فرانكفورت.

وقال باتريك الذي يبلغ من العمر 24 عامًا: ”أنفقت 15 ألف يورو على هذه العمليات، وأنظر يوميًا في المرآة وأفكر في الإجراء القادم حتى أبدو تمامًا مثل باربي“.

وأضاف: ”الحقيقة أني أصبحت مدمنًا على الألم من الحقن، وها أنا أقوم بتوفير المال الذي أتلقاه في المناسبات من أجل الخضوع لمزيد من الإجراءات الطبية“.

وأشار إلى أنه تلقى حتى الآن ما يقارب من 20 حقنة بوتوكس، وأنه لا يعتزم التوقف بانتظار حقن جديدة في الأنف الشهر القادم.

وأضاف باتريك الذي انفصل عن زوجته قبل فترة: ”الناس ينظرون إلي ويتعجبون وبعضهم يسألني: بأي اسم نناديك…. فأقول لهم ببساطة: باتريك رغم أني لا أشعر بأني رجل أو امرأة… أنا مجرد إنسان“.