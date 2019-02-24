الرئيس الجزائري يصل سويسرا لإجراء فحوصات طبية

وصلت طائرة رئاسية جزائرية، ليل الأحد/الإثنين، إلى مطار جنيف الدولي بسويسرا، وعلى متنها رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يبدأ رحلة علاجية يجري خلالها فحوصًا طبية دورية، بحسب الرئاسة الجزائرية.

وأورد الحساب الدولي المتخصص في رصد الطائرات GVA Dictator Alert، أن طائرة بوتفليقة،من نوع Gulfstream IV، وصلت إلى مطار جنيف قادمة إليه من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

واستبقت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، دعوات للتظاهر ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بالإعلان عن سفره إلى مشفى سويسري تعود على زيارته للعلاج الدوري.

وحرصت الرئاسة، في بيان مقتضب، على التأكيد أن بوتفليقة سيقضي ”إقامة طبية قصيرة“، ما طرح تساؤلات عن خلفيات هذا الإعلان الذي يسبق موعد رحلة بوتفليقة بأربعة أيام كاملة.

وقبل مغادرته الجزائر بساعات، نفذ سياسيون ونشطاء معارضون وعيدهم بالنزول إلى شوارع العاصمة وبعض المدن، احتجاجًا على مسعى الولاية الخامسة للرئيس الحاكم منذ عام 1999.

ويواجه بوتفليقة(82 عامًا) متاعب صحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ربيع 2013، وأعلن الترشح لولاية رئاسية خامسة، استجابة لنداءات أحزاب الائتلاف الرئاسي المهيمنة على الحكومة وغالبية البرلمان.