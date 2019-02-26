انطلاق فعاليات منتدى ”مسك للإعلام“ بالسعودية (صور)

انطلقت، يوم الثلاثاء، فعاليات منتدى ”مسك للإعلام“ في دورته الأولى، بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار ”التشجيع على الإبداع“.

ويشارك في المنتدى 47 متحدثًا مهتمًا بالشأن الإعلامي من 13 دولة حول العالم، لمناقشة دور الإعلام ومنصاته في تغيير أساليب الحياة، ونقل التجارب والأفكار، وتعزيز التواصل واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشباب المبدعين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيناقش المنتدى أيضًا مسألة تسريع نقل المهارات إلى الشباب الواعدين، من خلال العديد من الجلسات والحلقات الحوارية، وورش العمل التي يقدمها متخصصون في مجال الإعلام.

وبحسب ”واس“، يتطلع المنتدى إلى ”ترسيخ القيم والمسؤولية تجاه صناعة المحتوى ومراعاة المتلقين باختلاف أعمارهم وأجناسهم وخلفياتهم التعليمية“.

وأضافت الوكالة: ”سيتناول المنتدى العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية حول عدد من الموضوعات التي تعزز التعليم المستمر في مجال الإعلام بشكل عام والاجتماعي منه بشكل خاص لإلهام الشباب”.