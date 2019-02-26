الإعلامية أميرة العباس تنتقد استخدام صورتها في أخبار المعلقة الرياضية هيلة الفراج

وجهت الإعلامية أميرة العباس انتقادات لبعض الصحف والمواقع الالكترونية على خلفية استخدام صورتها في أخبار تتعلق بالمعلقة الرياضية السعودية هيلة الفراج.

وتم تداول صورة لأميرة العباس على أنها هيلة الفراج في صحف عديدة ومواقع اجتماعية وعبر الواتس اب.

وغردت أميرة العباس عبر تويتر: ”مشكلة الصحف الإلكترونية يكتبون خبر وياخذون صور لا يتحققون من المصدر ولا الخبر ولا الصور .. بس يلا اكتب وحمّل وباقي الصحف نسخ ولصق .. شوية مصداقية واتعبوا على الخبر وحطوا ببالكم انكم مرجع لكثير ناس ..“.

مشكلة الصحف الإلكترونية يكتبون خبر وياخذون صور لايتحققون من المصدر ولا الخبر ولا الصور .. بس يلا اكتب وحمّل وباقي الصحف نسخ ولصق .. شوية مصداقية واتعبوا على الخبر وحطوا ببالكم انكم مرجع لكثير ناس .. — أميرة العباس (@Amira_alh) February 25, 2019

وردًا على تغريدة أميرة العباس، علق حساب باسم هاني :“الله يا أميرة منتشرة صورتك بالواتس جتني من كذا قروب يقولون هذي هيله الفراج، اقولهم هذي الإعلامية والشاعرة أميرة العباس، يكذبوني ???? حتى خليتهم يشوفون حسابك هناك وتاكدو من كلامي“.

من جهته، نفى المعلق الرياضي محمد نجيب غازي صدقة أن تكون الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للمعلقة هيلة الفراج.

وقال محمد غازي صدقة في حسابه على ”تويتر“: ”الصورة التي نشرها ”كورة شو“ ليست لهيلة الفراج، وإنما لأميرة العباس“.

???? للتنويه والتوضيح مانشر عبر سناب ”كوره شو “ بوضع صورة الزميله @Amira_alh #اميره_العباس بانها #أول_معلقة_رياضية_سعوديه للتوضيح ان الصوره غير صحيحه وبالنسبه للزميله #هيله_الفراج @HeelaAlfarraj ظهرت مؤخراً في برنامج #الجوله حسب ماذكرت من خلال البرنامج انها ستعلق على بطوله بالدمام pic.twitter.com/Wi0aqti99K — ????محمد غازي صدقه???? (@M_sadakah) February 25, 2019

وستصبح هيلة الفراج أول معلقة رياضية في السعودية، وستخوض تجربتها الأولى خلال تعليقها على فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.