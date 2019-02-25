للمرة الأولى.. الأمير هاري يترك ميغان خلفه لحظة وصوله للمغرب (صورة)

صدم دوق ساسيكس الأمير هاري، متابعيه عندما ترك زوجته ميغان ماركل خلفه لحظة وصولهما إلى المغرب مساء يوم السبت الماضي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي لم تتم فيها مشاهدة الأمير هاري وميغان، يسيران سويًا.

وقال المعلق باسل زمبيلاس، إن دوق ساسيكس ”ترك ميغان خلفه“ بينما كان يتفقد حرس الشرف في المطار، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وتهدف زيارة ميغان وهاري في البلد الواقع في شمال أفريقيا للترويج لتعليم الفتيات والتوعية بالصحة العقلية، ومن المتوقع أن يزور الزوجان الملكيان مشاريع تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع والتصدي لتحديات الصحة العقلية.

والتقى الزوجان الملكيان خلال الزيارة بالطلبة والمعلمين، وقاموا بجولة في مدرسة ثانوية لزيارة الفصول الدراسية، حيثُ رسمت ميغان ماركل على يدها اليسرى وشم حناء على شكل زهور، وذلك احتفالًا بحملها حسب التقاليد المغربية.

ومن المقرر أن يلتقي العاهل المغربي محمد السادس مع الدوق والدوقة قبل انتهاء زيارتهما، التي جاءت في ختام أسبوع حافل لميغان بعد حفل استقبال المولود الجديد في نيويورك.

ويذكر أن زيارة الأمير هاري وميغان ماركل إلى المغرب، كانت محاطة باحتياطات أمنية مشددة، بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد، في ظل اعتراض المعلمين على أجورهم، ووجود مخاوف بشأن الرعاية الصحية.