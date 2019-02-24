الكويت تستعد للاحتفال بعيدها الوطني وعيد التحرير (صور وفيديو)

بدأت الاستعدادات الرسمية والشعبية للاحتفالات الوطنية في الكويت، على مختلف الأصعدة قبيل ساعات من حلول العيد الوطني، وعيد التحرير، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ويصادف العيد الوطني الـ58، وعيد التحرير الـ28 يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يشهدان كل عام احتفالات داخل وخارج الكويت، مع مشاركة دول الخليج في الاحتفالات الكويتية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين، والابتعاد عن المخالفات التي تعكر صفو الأجواء الاحتفالية بعد توزيعها قوائم توعوية أمنية ومرورية، وإرشادات للمحتفلين، وسائقي السيارات على الشوارع التي تشهد ازدحامًا مروريًا كبيرًا أيام الأعياد، وسط نشر آلاف عناصر الأمن لحفظ الاستقرار والأمان.

فيديو / السيارات تتزين في الشويخ استعداداً لاحتفالات الأعياد الوطنية. pic.twitter.com/FuXfS9blXG — المجلس (@Almajlliss) February 24, 2019

وتزينت معالم وشوارع الكويت بالأعلام، وصور أمير البلاد، التي توزعت على المباني والسيارات للتحضير للمسيرات الوطنية، إضافة إلى الأسواق والمجمعات التي اكتست بالحلّة الوطنية.

ولم تقتصر الاحتفالات على الكويت، بل تعدتها إلى دول الخليج التي شاركت بالاحتفالات من خلال استقبال الزوار الكويتيين بأعلام بلدهم، والورود، وتهنئتهم بعيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت دبي من بين المحتفلين بأعياد الكويت من خلال اللوحة الرملية الأكبر على مستوى العالم لأمير الكويت الشيخ صباح، إضافة إلى إضاءة برج خليفة أطول برج في العالم بألوان علم الكويت.

وتحت أوسمة الأعياد الوطنية، والاعتزاز بأمير الكويت، احتفل رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي متبادلين التهاني والتبريكات، وسط تداول للأغاني، والقصائد الوطنية، وصور أمير البلاد.