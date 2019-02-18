بعد أيام من الحكم بسجنه.. إطلاق سراح مواطن كويتي متهم بالإساءة إلى ”أهل الجهراء“

أطلقت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، سراح المواطن المتهم بالإساءة إلى أهالي منطقة الجهراء، بعد أيام من إصدار الحكم بسجنه ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأول من شهر نيسان/ إبريل المقبل، بعد حضور المتهم مقيدًا بصحبة رجال الأمن، حيث طلب محاميه وقف تنفيذ العقوبة وإطلاق سراحه، وفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت قبل أيام قليلة، حكم السجن غيابيًا بحق المواطن؛ بعد شكوى من المحامي يوسف المزعل ضد المواطن؛ لوصفه أهل الجهراء بـ ”الهكرة“.

وانتشر قبل أشهر مقطع فيديو لشخص يتحدث عن غزارة الأمطار التي هطلت على البلاد، قائلًا إن ”جميع مناطق الكويت غرقت إلا منطقة الجهراء“، ليضيف كلمة ”الهكرة“، قاصدًا أهل الجهراء؛ مما أثار استياء البعض الذين طالبوا بمحاسبته.